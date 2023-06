Auto esplosa | morto anche il giovane tirocinante

Filace, ricercatore del Cnr, viaggiava incon Maria Vittoria Prati, 66 anni, che è risultata essere un prototipo sperimentale ad alimentazione ibrida. I due erano stati ricoverati al Centro ...E' morto Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell'- prototipo avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli. Lo riferiscono fonti dell'ospedale Cardarelli dove il tirocinante era ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate ...A questa intervista è arrivato in ritardo, perché gli è "una gomma" e non era una scusa tipo "il terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette!": "Sono uscito dall'mezza distrutta e ...

Napoli, auto esplosa in tangenziale: morto anche il 25enne tirocinante Fulvio Filace TGCOM

Il 25enne, per il quale nei giorni scorsi era scattata una gara di solidarietà per la raccolta sangue, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’eplosione. Lunedì scorso era deceduta an ...È morto Fulvio Filace, lo studente di 25 anni dell'Università Federico II di Napoli e tirocinante al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che era ...