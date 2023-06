Auto esplosa in tangenziale | morto anche il giovane tirocinante

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell’-prototipo avvenuta venerdì scorso sulladi Napoli. Lo riferiscono fonti dell’ospedale Cardarelli dove ilera ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate dalle fiamme scaturite dallo scoppio. Lunedì scorso era morta,lei dopo alcuni giorni di ricovero, la ricercatrice del Cnr, Maria Vittoria Prati, di 66 anni che si trovava alla guida della vettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lunedì 26 giugno, sempre al ...

