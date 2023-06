Auto esplosa in tangenziale a Napoli | morto anche il tirocinante

E' morto Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell'- prototipo avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli. Lo riferiscono fonti dell'ospedale Cardarelli dove il tirocinante era ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate ...Il prototipo e l'incidente L'era una Polo Wolkswagen SaveLife d i quinta generazione e stava eseguendo un test su strada. Convertito in ibrido - solare , il veicolo avrebbe dovuto ...... morta la ricercatrice Maria Vittoria Prati Panfilo Colonico, rilasciato dopo una settimana lo chef rapito in Ecaudor: 'Sto bene, non è stato un film'in tangenziale , due morti Fulvio ...

Auto esplosa in tangenziale a Napoli, la Procura indaga su formazione e fondi europei ilmattino.it

Niente da fare. Napoli perde un suo giovane, con tanti sogni e progetti per il futuro nonostante la precarietà di cui la nostra Società è - tristemente - artefice e ...Lunedì era deceduta la 66enne ricercatrice del Cnr, Maria Vittoria Prati, che si trovava alla guida della vettura ...