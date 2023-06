Auto esplosa in Tangenziale a Napoli | morto anche il tirocinante di 25 anni

Fulvio Filace è lo studente dell'università Federico II di Napoli coinvolto nell'incidente dell'in tangenziale. E in un'intervista all'edizione napoletana di Repubblica la madre Maria Rosaria si sfoga e attacca l'ateneo: "Ci restano soltanto le preghiere". Il figlio è ricoverato all'...Il dolore del genitore del tirocinante in gravissime condizioni: "Era con i professori più bravi, i migliori, chi poteva immaginare tutto questo Che domande ci dobbiamo fare ...Finanziamenti pubblici per sovvenzionare la transizione energetica. Fondi europei per garantire lo sviluppo di progetti avveniristici destinati a rivoluzionare - almeno sulla carta - gli spostamenti ...

Auto esplosa in tangenziale a Napoli, la Procura indaga su formazione e fondi europei ilmattino.it

Non ce l’ha fatta neanche Fulvio. È morto al Cardarelli, nella notte il tirocinante di 25 anni, di San Giorgio a Cremamo, rimasto vittima della clamorosa esplosione dell’auto prototipo insieme alla su ...NAPOLI – Un secondo intervento chirurgico andato a buon fine e le speranze che crescono ogni giorni di più. Fulvio Filace, lo studente universitario 25enne, rimasto gravemente ustionato nell’esplosion ...