Auto esplosa a Napoli | Fulvio è la seconda vittima | s’indaga per duplice omicidio

(Di giovedì 29 giugno 2023)e incendio: queste le ipotesi di reato, per il momento a carico di ignoti, su cui la Procura della Repubblica dista lavorando in merito alla tragica esplosione dell’prototipo in tangenziale, a, che ha provocato il decesso della ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati, 66 anni, e diFilace, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

È la seconda vittima dell'esplosione dell', realizzata nell'ambito di un progetto sperimentale per la conversione delleconvenzionali in veicoli ibridi - solari.... - 17enne uccisa a coltellate, fermato coetaneo a Roma - Francia, procura chiede l'arresto dell'agente che ha ucciso 17enne - Ecuador, liberato lo chef italiano sequestrato -in ...... Maria Vittoria Prati, e del giovane laureando in Ingegneria e tirocinante presso lo stesso centro di ricerca Fulvio Filace, quest'ultima avvenuta stanotte, dopo l'esplosione dell'prototipo ...

Auto esplosa, morto anche il giovane tirocinante - Campania Agenzia ANSA

SAN GIORGIO A CREMANO – E’ morto Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell’auto-prototipo avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli. Lo riferiscono font ...Dopo il tremendo incidente in tangenziale a Napoli, anche il giovane laureando 25enne Fulvio Filace è morto. Aveva il 70% del corpo coperto da gravissime ustioni di terzo grado ...