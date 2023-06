Attivato il bonus sociale | chi può ottenerlo | come chiederlo e quanto vale

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo mesi di bollette a prezzi stellari avere unper calmierare i costi potrebbe aiutare molte persone: eccofunziona ilL’inverno e la primavera appena trascorsi non sono stati per niente facili dal punto di vista dei costi energetici. Le bollette hanno toccato, per chi non era tutelato da un contratto con tariffe bloccate, cifre stellari rendendo la vita difficile a milioni di persone. Ecco perché poter usufruire di un’agevolazione applicata sotto forma di sconto in bolletta potrebbe aiutarle a tirare il fiato e riprendere il controllo delle proprie entrate ed uscite mensili. Unerogato direttamente in bolletta a milioni di italiani (ilovetrading.it)Quello di cui stiamo parlando è ilbollette, rivolto ai nuclei familiari ...