Attenzione utenti Google | errore imperdonabile con le password che potrebbe portare all' hack del tuo account e al saldo ridotto del tuo conto bancario

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notizie L'articolo offre consigli diper crearesicure e proteggere i proprionline. Spiega l'importanza di evitare informazioni personali riconoscibili nelle, come nomi di familiari, date di nascita o numeri di telefono. Suggerisce invece di utilizzare gestori diche generano e ricordanocomplesse per noi. Parla inoltre dell'utilità di iCloud Keychain per i possessori di iPhone. Scopri come proteggere i tuoiconforti e affidabili. Di cosa parliamo in questo articolo... Evitare di creareutilizzando informazioni personali facilmente accessibili Evitare di utilizzare informazioni come nome di familiari, date di nascita, numeri di telefono o ...