Atletica | Mattia Furlani vede la top-10 del ranking mondiale Crescita perentoria e domani in Diamond League…

(Di giovedì 29 giugno 2023)si sta rendendo protagonista di un’annata agonistica davvero rimarchevole: 8.44 ventoso a Savona, 8.24 in occasione del successo al prestigioso Meeting di Hengelo, 8.04 ai Societari di Palermo e poi il secondo posto in Coppa Europa con 7.97. Una serie di balzi davvero rimarchevoli per il giovane fuoriclasse laziale, che si è fermato a un solo centimetro dal minimo per i Mondiali di Budapest e che sta scalando repentinamente le gerarchie del salto in lungo internazionale. Il Campione d’Europa Under 18 si è infatti issato al 12mo posto deldi World Athletics, la Federazionedileggera. Il 18enne ha all’attivo 1.244 punti, nel computo dei migliori cinque risultati figurano anche il 7.99 indoor di Stoccolma e il 7.90 dell’Herculis di Monaco dello scorso anno. ...