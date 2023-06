Atletica | Diamond League | nove azzurri in gara

(Di giovedì 29 giugno 2023) Avrà inizio domani la sesta tappa della prestigiosa, dove saranno bengliin. Attesa soprattutto per Zane Weir, campione d’Europa indoor del getto del peso, vincitore la scorsa settimana a Chorzow con 21,59 metri, dove in pedana troverà il primatista del mondo Ryan Crouser, l’altro statunitense Joe Kovacs, il neozelandese Tom Walsh ed il suo compagno di allenamento Leonardo Fabbri. A Losanna ci saranno anche Mattia Furlani nel salto in lungo e la quattrocentista Ayomide Folorunso in un 400 ostacoli che vedra’ sui blocchi di partenza anche l’olandese Femke Bol. Nei 1500 metri presenti l’oro olimpico Jakob Ingebrigtsen (Norvegia) e il neo-primatista mondiale delle siepi Lamecha Girma (Etiopia), infine, l’italiano Pietro Arese. Nell’asta in pedana ci sarà Roberta Bruni. ...

Dopo la sosta per fare spazio agli Europei a squadre vinti dall'Italia, la Diamond League è pronta per ripartire. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarcherà a Losanna ...Mattia Furlani si sta rendendo protagonista di un'annata agonistica davvero rimarchevole: 8.44 ventoso a Savona, 8.24 in occasione del successo al prestigioso Meeting di Hengelo, 8.04 ai Societari di ...