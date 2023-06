' Atenei Usa non possono valutare razza per le ammissioni'

... lo ha deciso la Corte supremaaccogliendo il ricorso contro alcuni, tra cui Harvard. I giudici hanno inferto cosi' un colpo alla cosiddetta azione affermativa, una discriminazione ...Obama: discriminazione da soldi, potere e privilegio Dura presa di posizione di Barack Obama contro la decisione della corte supremadi cancellare per gliamericani il criterio della razza ...Le università e i collegenon possono tenere in considerazione la razza nel valutare le richieste di ammissione degli studenti., stop quote razziali inclusive dalla Corte Suprema Lo ha deciso la Corte Supremaaccogliendo il ricorso contro alcuni, tra cui Harvard. I giudici hanno inferto così un colpo alla ...

Corte Suprema: "Atenei Usa non possono valutare razza per ammissioni" Sky Tg24

La Corte Suprema ha stabilito che le ammissioni ad Harvard e alla University of North Carolina basate su un principio di attenzione per le minoranze sono state fatte in "modo contrario alla legge". L' ...Colpo duro inferto ad Harvard e ad altri atenei americani: la Corte Suprema degli Usa ha stabilito che la razza non potrà essere più usata come fattore di valutazione per le ammissioni ...