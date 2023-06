Atalanta | Sky | colpo Kolasinac | accordo verbale raggiunto col difensore

(Di giovedì 29 giugno 2023)per la difesa. Il club nerazzurro hainfatti l’con Sead, così come riferisce Sky Sport. Il classe 1993 bosniaco, grande esperienza per il suo passato tra Bundesliga (Schalke 04) e Premier League dove ha legato gran parte della carriera all’Arsenal, è reduce ora dall’esperienza in Ligue 1 col Marsiglia, con cui è in scadenza, ma la prossima settimana approderà a Bergamo e firmerà con la Dea. SportFace.

...L'ex Arsenal è in scadenza il 30 giugno con il Marsiglia e secondo quanto riportato da, ha trovato l'intesa verbale per approdare questa volta per davvero in Italia ma con la maglia dell'... però ormai siamo in dirittura d'arrivo' , le sue parole riportate ai microfoni diSport. ... Per chiudere Tinti ha parlato anche del futuro di Scalvini dell': ' È un giocatore talmente ...IT) - Calciomercato.itSi è trattato di incontri privati già pianificati con le tv, Dazn,e ... Stefano Campoccia, Beppe Marotta oltre al legale nerazzurro Capellini e Luca Percassi dell'. ...

Atalanta, su Musso Fenerbahce e Fiorentina. Offerta all’Hellas per Hien Sky Sport

Colpo d'esperienza per l'Atalanta: Sead Kolasinac in arrivo a costo zero dopo un anno e mezzo di Marsiglia in Ligue 1.Kolasinac Atalanta - L'Atalanta piazza il primo botto di mercato. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno ...