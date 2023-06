Atalanta | la seconda fase della campagna abbonamenti si chiude a quota 10 748

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ladi prelazionedell’si è chiusa a10.748 tessere rinnovate. La prima, con la conferma del posto per Tribuna Centrale, d’Onore, Rinascimento Coperta e Scoperta e Curva Nord (esaurita) era arrivata a 9.459 con tasso di prelazione pari al 95,07%, mentre stavolta ci si è fermati al 50%. Considerati i lavori in corso al Gewiss Stadium sono a disposizione dei tifosi di casa 14.658 posti. Nella scorsa stagione gli abbonati erano stati 13.467 su una capienza massima di 19.768. A partire dalle ore 10:00 di sabato 1° luglio fino alle ore 20:00 di mercoledì 5 luglio sarà attiva la prelazione con scelta libera del posto riservata a tutti gli abbonati 2022/23 che non hanno esercitato la prelazione ...