Atalanta | in arrivo il colpo Kolasinac

(Di giovedì 29 giugno 2023) Seadè stato in passato vicinissimo alla Serie A con Milan e Inter che avevano sondato più volte il terreno per lui....

Il terzino 27enne belga exin questa stagione è retrocesso con il suo Leicester City e la società inglese non diciamo che abbia bisogno di monetizzare ma lascerebbe partire il suo giocatore ...... però ormai siamo in dirittura d'' , le sue parole riportate ai microfoni di Sky Sport. ... Per chiudere Tinti ha parlato anche del futuro di Scalvini dell': ' È un giocatore talmente ...... né Milan, né Inter, né Roma, né Lazio, némesse insieme. Svegliate la mente. Dovesse ... Il punto dideve essere che il Napoli resta favorito e competitivo, ma senza nessun obbligo di ...

Atalanta, in arrivo due difensori svedesi

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte ...Mancano poco al ritiro di Dimaro, con la società al lavoro per cercare di consegnare al tecnico innesti importanti ...