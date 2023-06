Atalanta | chiusa la fase 2 per gli abbonamenti | 10 748 i tesserati

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Bergamo.la2 degli. Continua la corsa ad accaparrarsi il posto per la prossima stagione calcistica e i numeri raccontano di una volata importante in termini di numeri: 10.748 le tessere sottoscritte, con una percentuale di rinnovo pari al 50% degli aventi diritto. La secondache accompagna alla stagione 2023/2024 si è infattioggi, giovedì 29 giugno, alle 20, e riguardava la prelazione con libera scelta del posto riservata a chi era già tesserato in questo campionato nei settori Distinti Sud e Curva Sud Morosini. Ora è la volta della, che partirà sabato 1 luglio dalle 10 del mattino e finirà il 20 luglio alle ore 20. Sarà attiva la prelazione con scelta libera del posto per tutti coloro che, abbonati nella stagione ...