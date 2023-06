già raggiunto tra il giocatore e i Blues, che nelle prossime ore presenteranno un'offerta ... L'exsarà il nuovo vice di Maignan. 2023 - 06 - 28 14:30:26 Milan, in serata l'arrivo di ...2023 - 06 - 27 18:35:29 Fiorentina, occhi su Musso Rivoluzione portieri in casa. Dopo l'... 2023 - 06 - 27 18:00:59 Bayern,con Kane Procede spedita la trattativa che potrebbe portare ......firma fino al 2027. Dagli account ufficiali della società: ore 10:51 - Onana potrebbe firmare per lo United già venerdì (Gazzetta) Il Manchester United ha deciso di non rinnovare l'...

Atalanta, accordo con Hien: trattativa con il Verona | Mercato ... Calciomercato.com

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Il futuro di Gagliardini è tutto da scrivere: il calciomercato del Monza si muove verso l'ex Inter, con Galliani e Palladino sulle sue tracce ...