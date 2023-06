Assad ha tre armi proibite La riabilitazione secondo Civiltà Cattolica

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 giugno 2023) La riammissione della Siria di Bashar alnella Lega Araba è passata quasi inosservata, complice l’enormità di altri disastri internazionali, come l’aggravarsi del guerra in Ucraina. Eppure l’avvenimento meritava un’attenzione diversa e padre Giovanni Sale, sul nuovo quaderno de La, riesce a spiegare perché la svolta araba dopo dodici anni di conflitto, centinaia di migliaia di morti, distruzioni epocali, sparizioni sistematiche, prosecuzione del conflitto in zone circoscritte ma rilevanti del Paese, deportazioni di massa e permanente indisponibilità a qualsiasi riforma del sistema autocratico può rivelarsi una capitolazione della politica araba al sistema ricattatorio creato da Damasco, con rilevanti ripercussioni sul sistema mondiale. L’analisi è rigorosa, non cede a partigianerie per partito preso, ma arriva ...