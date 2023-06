«Aspartame possibile cancerogeno per l’uomo» | la decisione dell’Oms prevista per il 14 luglio

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’potrebbe essere dichiarato per la prima volta come «per» dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), il braccio di ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Secondo quanto riferisce Reuters, la data in cui ci sarà la scelta definitiva è il 14. Ladella Iarc arriva a seguito di una riunione del comitato di esperti congiunto Oms e Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura sugli additivi alimentari. Le aziende iniziano già a scaldarsi. Nellafinale mancherà infatti, con tutta probabilità, un dettaglio-chiave per produttori e consumatori: la soglia di allarme al di sopra della quale il consumo diventa nocivo per l’essere umano. E questo perché a ...

Secondo Reuters il mese prossimo l’aspartame, presente in molte bibite e gomme da masticare, sarà dichiarato possibile sostanza cancerogena da parte di uno dei più importanti organismi sanitari ...Clamorosa rivelazione della Reuters. Secondo alcune sue fonti, l'Oms entro luglio dichiarerà l'aspartame come cancerogeno per l'uomo.