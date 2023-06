Ascolti tv ieri | nuovo record per Chi l' ha Visto e Morning News su Canale 5

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 giugno 2023) Glitv di, mercoledì 28 giugno 2023, hanno fatto registrare per il match Rai1 Italia – Norvegia, per gli Europei U21 un netto di 4.010.000 telespettatori, share 23.5%. Su5 New Amsterdam ha ottenuto 1.567.000 telespettatori, share 10.4%. Su Rai 3 Chi l'ha? dacon 1.849.000 telespettatori, share 12.9%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Delitti in Paradiso 1.022.000, 6.6% Italia 1 film Sherlock Holmes – Gioco di Ombre 719.000, 5% Rete 4 Zona Bianca 684.000, 5.7% La7 Atlantide 371.000, 3.4% TV8 Name that Tune – Indovina la Canzone 324.000, 2.2% NOVE film Al Posto Tuo 286.000, 1.7%. IN AGGIORNAMENTO