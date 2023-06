Ascolti tv | gli Under 21 di Italia-Norvegia vincono la prima serata

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Gli 'Azzurrini' si sono aggiudicati glidelladi ieri. La partita-Norvergia trasmessa da Rai1 e valevole per gli Europei di calcio21, ha registrato infatti 4.010.000 telespettatori e il 23,5% di share. Secondo posto per 'Chi l'ha visto?' che su Rai3 ha ottenuto 1.849.000 telespettatori e il 12,9%, mentre la serie 'New Amsterdam' su Canale 5 è arrivata terza con 1.567.000 telespettatori pari al 10,4% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con 'Delitti in paradiso' ha conquistato 1.022.000 telespettatori e il 6,6% di share, seguito da1 dove 'Sherlock Holmes – Gioco di ombre' ha raccolto 719.000 telespettatori e il 5%, mentre su Retequattro 'Zona Bianca' è stato visto da 684.000 telespettatori pari al 5,7% di ...

È stato detto e scritto molto Si può anche dire cheasini volano. Ma servono sempre riscontri. ... "Credo che bisognerebbe uscire dalla spirale perversa deglie guardare il gradimento . ...Per quanto riguardaTv ieri 28 giugno 2023 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.022.000 spettatori (6.6%), Sherlock Holmes - Gioco di ombre su Italia 1 con 719.000 ...Il tutto rientrerà nella terza edizione del programma televisivo campione d'"Azzurro - ... presentandoli ai telespettatori, raccontandone le curiosità, le tipicità, le specialità easpetti ...

Ascolti tv mercoledì 28 giugno: chi ha vinto tra la partita dell'Italia e ... Fanpage.it

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Gli ‘Azzurrini’ si sono aggiudicati gli ascolti della prima serata di ieri. La partita Italia-Norvergia trasmessa da Rai1 e valevole per gli Europei di calcio Under 21, ha ...Panfilo Colonico, chef di 49 anni originario di Sulmona, è stato rilasciato dopo circa una settimana di sequestro in Ecuador. La notizia è stata confermata dallo stesso Colonico, che è riuscito a mett ...