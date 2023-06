Ascolti tv | gli Under 21 di Italia-Norvegia vincono la prima serata

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Gli ‘Azzurrini’ si sono aggiudicati glidelladi ieri. La partita-Norvergia trasmessa da Rai1 e valevole per gli Europei di calcio21, ha registrato infatti 4.010.000 telespettatori e il 23,5% di share. Secondo posto per ‘Chi l’ha visto?’ che su Rai3 ha ottenuto 1.849.000 telespettatori e il 12,9%, mentre la serie ‘New Amsterdam’ su Canale 5 è arrivata terza con 1.567.000 telespettatori pari al 10,4% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con ‘Delitti in paradiso’ ha conquistato 1.022.000 telespettatori e il 6,6% di share, seguito da1 dove ‘Sherlock Holmes ‘ Gioco di ombre’ ha raccolto 719.000 telespettatori e il 5%, mentre su Retequattro ‘Zona Bianca’ è stato visto da 684.000 telespettatori pari al 5,7% di ...

Tv ieri 28 giugno 2023: il programma condotto da Milo Infante raggiunge 725mila spettatori per il 7,4% Oggi è un Altro Giorno su Ra1 ottiene perTv ieri 28 giugno 2023 ben 1.425.000 spettatori con il 15.7% di share. Lo precede il TG1 Economia con 2.048.000 di spettatori per il 18.3% di share. La Vita in Diretta raccoglie 1.939.000 ...Il reality Temptation Island 2023 inizia con il botto e non solo per(26,14% di share), con grande soddisfazione del conduttore Filippo Bisciglia . Le coppie in gara su Canale 5, infatti, arrivano nel reality pronte a stupire e sconvolgere il pubblico.

