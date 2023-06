Arsenal | Jorginho spegne i rumors | “Mercato? Non ci sono trattative | sono felice qui”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il centrocampista dell’, nel corso di un’intervista concessa al ‘London Evening Standard’, ha parlato del suo futuro allontanando la possibilità di un trasferimento alla Lazio del suo ex tecnico Maurizio Sarri: “moltodell’accoglienza che ho ricevuto in questo club, mi trovo veramente bene econtento di restare. Per quanto riguarda le voci dinon so chi ci sia dietro. Non ciconcentrato sull’e spero di poter fare meglio il prossimo anno. Siamo tutti eccitati per la Champions League e non vediamo l’ora di giocare”. SportFace.

