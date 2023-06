Arriva la conferma della sentenza per il padre delle sorelle Selassié

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Giulio Bissiri,, è accusato di truffa Éta lache riguarda il. L’uomo, Giulio Bissiri, è accusato di truffa. A riportare la notizia è il settimanale Oggi, secondo cui l’uomo “dovrà scontare sei mesi di carcere e restituire 13 milioni di euro, stando allaemessa dalla Corte di Appello e di revisione penale del Canton Ticino”, come scrive Novella 2000. L’accusa è di “truffa per mestiere, falsità in documenti, ripetuta“. Iltre ex vippone dovrà scontare la pena in carcere a Lugano. Leggi anche–> Al compleanno di Lulù ...