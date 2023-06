Arrigo Tremaglia | “Pronto a candidarmi per le amministrative | Fratelli d’Italia sarà protagonista”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Bergamo. C’è la politica nel destino della stirpe dei. Così, dopo il nonno Mirko, storico dirigente Msi, due volte ministro con An e autore della legge per il diritto di voto agli italiani all’estero, il papà Marzio, assessore alla Cultura in Lombardia, e il fratello Andrea, coordinatore provinciale die da settembre deputato in Parlamento, ora tocca anche ad. Il più giovane, ma solo per età e non certo per esperienza politica. Responsabile del movimento giovanile sul territorio bergamasco del partito della Premier Giorgia Meloni, ha sempre partecipato attivamente alle campagne elettorali dell’ultimo decennio, ora èa gettarsi nella mischia. La sua prima esperienza è stata a 15 anni, con la discesa in campo di Tentorio, e ora èa fare il ...