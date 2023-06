Arrestato per droga lo chef della Palermo bene | Miccichè tra i clienti

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - C'è anche Mario Di Ferro,e volto notomondanità palermitana, tra gli arrestati adalla polizia di Stato. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal gip Antonella Consiglio su richiestaprocuraRepubblica. L'indagine è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido e riguarda sei persone accusate di vendita e cessione diin particolare ad assuntoricosiddetta "". Tra ipiù facoltosi - secondo quanto emerso dalle indaginiSquadra mobile di- anche l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfrancoche non risulta indagato. Il gip ha ...

Il coinvolgimento dei fratelli Salomone Già in aprile Di Ferro era statoin flagranza ... spiegò di aver telefonato al ristoratore chiedendogli di riservargli un tavolotre personeil ...Sono le 22.23 del 18 novembre scorso. Gianfranco Miccichè, ex senatore di Forza Italia, chiama Mario Di Ferro, ristoratore palermitanooggiaver ceduto cocaina, tra gli altri, proprio al politico, e gli dice che l'indomani sarebbe partito alla volta di Milano dove si sarebbe trattenutocinque giorni. Un gergo che, ...Secondo quanto emerso dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla corte d'assise d'appello di Bologna, Bellini è statonon soltantoil suo coinvolgimento nella strage ...

Palermo, arrestato per droga lo chef Mario Di Ferro. Anche Miccichè tra i clienti Sky Tg24

AGI - C'è anche Mario Di Ferro, chef e volto noto della mondanità palermitana, tra gli arrestati a Palermo dalla polizia di Stato. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal gip Antonella Consigl ...Nella serata del 28 giugno scorso, a Ogliastro Marina di Castellabate (SA), i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno arrestato, ...