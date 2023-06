Arrestato Paolo Bellini | già condannato all’ergastolo per la strage di Bologna del 1980 | pianificava l’omicidio dell' ex moglie Maurizia Bonini

(Di giovedì 29 giugno 2023), ex militante fascistain primo grado all'ergastolo per ladidel, è statosu ordinanzaa corte d'assise d'appello di. L'arresto è avvenuto in quanto si sospettava chepotesse commettere altri reati, con riferimenti alle mina

È statoBellini , ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla corte d'assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage della ...Lo ha detto all'agenzia Tass l'arcivescovo di Mosca,Pezzi, commentando il colloquio svoltosi ieri pomeriggio. 'L'incontro del cardinale con Ushakov - ha sottolineato Pezzi - si è svolto in un'...12.00 Strage Bologna,BelliniBellini,ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla corte d'assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage ...

Strage di Bologna, arrestato Paolo Bellini: è il quinto attentatore TGCOM

E' stato arrestato Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla corta d'assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage del ...Cronaca nazionale Bologna - 29/06/2023 11:53 - E' stato arrestato Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla corte d'assise ...