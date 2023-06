Arrestato Paolo Bellini | condannato all' ergastolo per la strage di Bologna | pianificava altri omicidi tra cui quello della moglie

(Di giovedì 29 giugno 2023) ... Andrea Speranzoni, "quasi per caso un pomeriggio mentre studiavo le carte", come disse a suo tempo in un'intervista alla Gazzetta di Regggio. In aula, l'exdi, Maurizia Bonini, lo ...

...L'inchiesta è coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto... Miccichè chiama Mario Di Ferro, ristoratore palermitanooggi per aver ceduto cocaina, tra gli ...È statol'ex Avanguardia nazionaleBellini , condannato all' ergastolo in primo grado dalla Corte d'assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage della stazione di Bologna ...Strage della stazione del 2 agosto 1980, l'ex avanguardia nazionaleBellini è statoBellini , ex Avanguardia nazionale, è statoe portato nel carcere di Spoleto. Lo dichiara uno dei legali di Bellini, Antonio Capitella, spiegando che la difesa non ha ancora ...

Arrestato Paolo Bellini, condannato per la strage alla stazione di Bologna: pianificava omicidi, tra cui quel… La Repubblica

È stato arrestato Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla Corte d'assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage ...Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, è stato arrestato. Era stato condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla Corte d'assise come uno degli esecutori materiali della strage dell ...