Arrestato l' agente che ha sparato al 17enne Nahel | scontri al corteo

(Di giovedì 29 giugno 2023) L'di polizia francese che ha haaldurante un controllo stradale, dopo che questi si era rifiutato di obbedire agli ordini della pattuglia, è stato accusato di omicidio volontario e posto in custodia cautelare. Lo ha annunciato l'annuncia la procura di Nanterre, dove...

La polizia francese ha arrestato durante la notte almeno 150 persone che hanno partecipato alle violente proteste nel paese, dopo l'uccisione di un adolescente di 17 anni da parte di una ...

'L'accusa ritiene che non sussistano i presupposti legali per l'utilizzo dell'arma. Di conseguenza, al termine del fermo di polizia, l'ufficiale ...A scatenare i disordini la diffusione di un video che inchioda un ufficiale di polizia ora accusato di aver sparato a distanza ravvicinata ad un giovane fermato per un controllo stradale ...