Arrestato il pusher dei vip Trenta cessioni a Miccichè a bordo dell' auto blu

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - Sarebbero una trentina ledi sostanza stupefacente avvenute tra lo chef Mario Di Ferro, posto oggi agli arresti domiciliari, e l'esponente forzista Gianfranco. È quanto emerge dal provvedimento emesso dal gip di Palermo, Antonello Consiglio che ha disposto la misura cautelare su richiestaa procura di Palermo nei confronti di sei persone, compreso Di Ferro, gestore di Villa Zito e volto notoa mondanità palermitana. L'ex presidente'Assemblea regionale siciliana non risulta indagato. Lo era, invece, Di Ferro in un altro procedimento per cui sono state avviate le intercettazioni a suo carico. È lo stesso gip a sostenerlo nella misura cautelare eseguita dagli investigatoria Squadra mobile. Sono oltre 68 i contatti registrati tra Mario Di Ferro e ...

...a loro per rifornirsi dello stupefacente e avrebbe anche usato tre suoi dipendenti come. Sia ... Il coinvolgimento dei fratelli Salomone Già in aprile Di Ferro era statoin flagranza ...AGI - C'è anche Mario Di Ferro, chef e volto noto della mondanità palermitana , tra gli arrestati a Palermo dalla polizia di Stato. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal gip Antonella ...Sei persone sono state raggiunte da misura cautelare a Palermo con l'accusa di spaccio di droga. Il gip Antonella Consiglio ha convalidato le richieste della Procura di Palermo e ha disposto la ...

Arrestato pusher dei vip a Palermo, tra i clienti Miccichè Agenzia ANSA

Pusher dei vip arrestato in Sicilia: tra i clienti anche Miccichè che sarebbe andato a prendere la cocaina con l'auto blu della Regione.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...