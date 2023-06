Arrestato il “generale Armageddon” | caos in Russia | il tradimento a Putin

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilrusso Sergei Surovikin, già capo delle operazioni militari in Ucraina, sarebbe stato. Lo rivela il Moscow Times, che cita due fonti vicine al ministero della Difesa di Mosca. Secondo quanto già scritto dal New York Times, Surovikin sarebbe stato al corrente in anticipo dei piani di ammutinamento di Yevgheny Prigozhin. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha liquidato le indiscrezioni come «speculazione» e «pettegolezzo», suggerendo che Vladimirnon aveva ceduto alle richieste di Prigozhin per un imminente rimpasto dei vertici dell'esercito russo. «La situazione con lui non era ok. Non posso dire di più», ha detto una delle due fonti, mentre l'altra ha sottolineato che l'arresto è avvenuto «nel contesto del caso Prigozhin». «A quanto pare, Surovikin ha scelto di stare dalla parte di Prigozhin ...

Ilrusso Sergei Surovikin è stato. Lo riferisce il Moscow Times, citando due fonti vicine al ministero della Difesa russo. "La situazione con lui non era ok. Per le autorità. Non posso ...Ilrusso Sergei Surovikin è stato. Lo riferisce il Moscow Times, citando due fonti vicine al ministero della Difesa russo. Secondo una delle fonti, durante la rivolta il"...... sarebbe stato al corrente in anticipo dei piani di ammutinamento, per il il Moscow Times - che cita due fonti vicine al ministero della Difesa di Mosca - ilsarebbe statoperché, ...

Il generale russo Sergei Surovikin è stato arrestato - Mondo Agenzia ANSA

Almeno 77 persone sono state arrestate in Francia durante una seconda notte di disordini innescati dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni che guidava senza patente e non si era fermato ad un posto di ...Almeno 150 persone sono state arrestate in Francia durante una seconda notte di disordini innescati dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni che guidava senza patente e non si era fermato ad un posto d ...