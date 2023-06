Arrestato 17enne originario dello Sri Lanka per l' omicidio a Primavalle

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sarà l'autopsia a fare piena luce sull'della diciassettenne romana, Michelle Maria Causo, trovata cadavere ieri pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere didella periferia di Roma. Intanto la Polizia haun giovane coetaneo con l'accusa di: come riferisce l'Adnkronos si tratta di un ragazzo di 17 anni, italianoSri. L'arresto è in attesa di convalida. È stata una scena da film horror quella che si è trovata davanti un testimone che ha notato un giovane trascinare per strada il carrello della spesa dal quale cadevano vistose gocce di sangue. Dopo la segnalazione fatta al centralino del 112 le forze dell'ordine sono giunte ...

