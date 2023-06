Arrestati due passeur a Malborghetto-Valbruna

Leggi su udine20

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nella nottata del 28 giugno 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tarvisio hanno arrestato dues, di nazionalità Pakistana, in flagranza di reato per l’ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due uomini, un 28enne ed un 29enne, residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno, provenienti dall’Austria, sono stati fermati alla barriera autostradale di Ugovizza nel Comune di(UD), alla guida di una BMW M1 con targa italiana. All’atto del controllo, occultati nel bagagliaio, i militari hanno scoperto due cittadini extracomunitari (uno nepalese ed uno indiano), introdotti clandestinamente nel territorio nazionale. I migranti, privi di documenti, richiedenti asilo politico, all’esito delle operazioni relative al rintraccio previste dalle ...