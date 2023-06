Aria tossica per smog fotochimico | “La situazione peggiore tra Brianza e Bergamasca”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ozono troposferico oltre le ‘soglie di informazione’, ovvero le concentrazioni atmosferiche inquinanti per le quali, a norma di legge, i cittadini devono essere informati circa i comportamenti da adottare per limitare i danni che questo gas, un forte ossidante e irritante per le mucose respiratorie, è in grado di arrecare alle cellule viventi, incluse quelle degli esseri umani. Laè quella che si rileva tra lae l’alta Pianura, dove i picchi di ozono eccedono anche i 200 microgrammi al metro cubo, ma le mappe di Arpa Lombardia riportano unacritica non solo per le concentrazioni di picco ma anche per quelle calcolate sulla media di 8 ore, che a norma di legge dovrebbero essere al di sotto dei 120 microgrammi/mc, parametro ampiamente superato in quasi ...