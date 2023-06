(Di giovedì 29 giugno 2023) Mercato in fermento. Nel weekend gli ultimi colpi di campagna acquisti. In porta Spurio e Dainelli la prima scelta. Scossa a centrocampo e in ...

Mercato in fermento. Nel weekend gli ultimi colpi di campagna acquisti. In porta Spurio e Dainelli la prima scelta. Scossa a centrocampo e in ...... è ufficiale: ecco perLa prova preselettiva è annullata il 5 luglio 2023 per la scuola primaria nelle seguenti università: Università dell'; Università di Ferrara; Università degli Studi ......di indagine da parte del Nucleo Investigativo di L'. Quanto rinvenuto ad Aielli è un'ulteriore dimostrazione di come l'uso del veleno sia ancora diffuso in Appennino centrale, ad opera di...

Aquila: chi entra e chi esce In bilico Amatucci, 7 innesti LA NAZIONE

In una sede d’eccezione, il settecentesco Palazzo Micheletti, ha aperto i battenti il ristorante nuovo di zecca di William Zonfa.L’AQUILA – “Ennesima operazione di elargizione di denaro pubblico allo scopo di fare propaganda politica”, “è stata scelta l’agenzia di comunicazione Anusual con sede a Milano, senza alcuna evidente e ...