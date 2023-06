(Di giovedì 29 giugno 2023) Viktor, attaccante in prestito all’, si ritira dala soli 29: il comunicato del club belga L’ha comunicato il ritiro daldi Viktor, che appende gli scarpini al chiodo a soli 29. IL COMUNICATO – Viktor(29) mette fine alla sua carriera calcistica. Il motivo è un infortunio persistente.è stato prestato dalla RAFC all’AIK in Svezia fino alla fine dell’anno solare. Su sua richiesta, i contratti con entrambi i club vengono risolti di comune accordo.

Commenta per primo L'ex promessa dell'Ajax Viktorappende gli scarpini al chiodo a soli 29 anni. A darne l'annuncio l', ultimo club che ne ha detenuto il cartellino e che ha pertanto risolto l'accordo che sarebbe durato fino al 2025.... calciatori come Radja Nainggolan (anche se poi le cose non sono andate benissimo), Viktor, ... Perché è stato un suo gol a consegnare il titolo all', il primo trofeo dopo 66 anni di ...Commenta per primo L'ex promessa dell'Ajax Viktorappende gli scarpini al chiodo a soli 29 anni. A darne l'annuncio l', ultimo club che ne ha detenuto il cartellino e che ha pertanto risolto l'accordo che sarebbe durato fino al 2025.

Anversa, Fischer dice basta col calcio giocato: l'addio a 29 anni Calcio News 24

L'ex promessa dell'Ajax Viktor Fischer appende gli scarpini al chiodo a soli 29 anni. A darne l'annuncio l'Anversa, ultimo club che ne ha detenuto il cartellino e che ha pertanto risolto l'accordo che ...