Antonio Gangemi | dopo la carriera negli Usa il chirurgo catanzarese tornato in Italia al Sant' Orsola Gli interventi innovativi con il robot Hugo

(Di giovedì 29 giugno 2023) "Io spero che ci siano altri colleghi che hanno fatto lo stesso percorso professionale e si sono fatti valere all'estero, che comincino a considerare la possibilità di rientrare in". Ad auspicarlo è, professore del dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Bologna , rientrato ina novembre 2022,18 anniStati Uniti. Oltreoceano...

Antonio Gangemi, dopo la carriera negli Usa il chirurgo catanzarese tornato in Italia al Sant'Orsola. Gli int Gazzetta del Sud

Laureato all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, una specializzazione a Padova e poi la partenza per gli Stati Uniti, direzione Chicago, dove è diventato uno dei massimi esperti mondiali di Chiru ...La storia di Antonio Gangemi, rientrato al Sant'Orsola da Chicago. «I cervelli all'estero vanno incentivati, per me è un onore essere qui» ...