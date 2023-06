Antonino Spinalbese rivede una sua ex alla serata organizzata dal settimanale Chi | la foto

(Di giovedì 29 giugno 2023)è stato uno dei protagonisti più amati del Gf Vip 7 e anche a distanza di mesi dfine del reality, la sua vita sentimentale continua a far discutere sui social. Archiviata, infatti, la conoscenza con Ginevra Lamborghini, l’ex Vippone sembrava essere molto vicino all’ex Miss Italia Carolina Stramare, con la quale è stato più volte paparazzato.aveva anche pubblicato unain compagnia della ragazza, poi rimossa poco dopo, per volere della stessa Carolina, la quale successivamente ha spiegato che lei esono soltanto amici. Ieri seraè stato ospite del party organizzato da Alfonso Signorini per ilChi eerano presenti diversi volti noti, tra ...

Non solo Belen Rodriguez e Ginevra Lamborghini ,in passato ha frequentato un'altra ragazza 'famosa'. Prima del suo ingresso al Grande Fratello Vipè uscito qualche volta con Helena Prestes . Tra i due non è andata a ...C'è del tenero tra Helena e...L'amore Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo delle giornate molto rilassanti in vacanza con i figli, Santiago e Luna (avuta con il suo ex compagno). Le voci ...

Belen in vacanza con Stefano e i figli, Antonino Spinalbese invece è con un gruppo di amici Today.it

«Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto…». E' bastata una didascalia sotto un post per scatenare l'inferno. Belen Rodriguez, ironicamente, ha postato ...Serata magica sotto il cielo di Rimini per l’evento di CHI. Alla corte di Alfonso Signorini sono accorsi diversi ex vipponi che ieri sera, sono stati poi immortalati dai fotografi della rivista Chi ma ...