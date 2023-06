Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si “pungono” via social? Spunta il “karma” e un video particolare | ecco che succede

(Di giovedì 29 giugno 2023)si scaglia contro? La ex concorrente del Grande Fratello Vip sta prendendo lezioni di canto (Tale e Quale Show, mi senti?) mentre cerca di guarire il suo cuore dopo la cocente delusione per via della rottura. “Il”,punge? Oggi, a distanza di alcuni giorni dalla rottura... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Le indiscrezioni suIl cast, anche se questi nomi verranno confermati nelle prossime settimane, resterebbe comunque incompleto. In passato Carlo Conti non ha mai nascosto il suo ...... come spesso accade nei reality, la vittoria finale se l'è aggiudicata la più calma Nikita Pelizon, ed adesso archiviata l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia perle porte ...Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, la giovane e amata ex gieffina ha rivelato di essere rimasta in contatto con tutti i suoi ex compagni di avventura, tranne. Martina ...

Grande Fratello Vip, Martina Nasoni vuota il sacco su Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha rivelato ComingSoon.it

Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria Spunta il “karma” e un video particolare: ecco che succede tra gli ex fidanzati.Una fan ringrazia Edoardo Donnamaria per averla aiutata con le sue canzoni in un periodo buio: la sua reazione ...