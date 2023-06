'Mon Amour': nozze a sorpresa per la cantante: L'interprete 37enne di tanti tormentoni avrebbe scelto l'Umbria per sposare ...E quindi, le nozze religiose diScarrone e Francesco Muglia si svolgeranno ado comunque in Umbria Tra poche ore il mistero, in un modo o nell'altro, sarà svelato....Vanno in pensione per raggiunti limiti di etàBoni del Convitto Principe di Napoli di, Eleonora Tesei dell'Istituto O. Rosselli - Rasetti di Castiglione del Lago, Maria Luongo dell'...

Annalisa, Assisi 'Mon Amour': nozze a sorpresa per la cantante - Luce Luce

Annalisa Scarrone e Francesco Muglia, il fatidico sì nella città di San Francesco: la notizia è iniziata a circolare nella mattinata di giovedì con ...Il matrimonio Annalisa Scarrone - Francesco Muglia ad Assisi La cantante, il futuro marito e il suo staff avvistati in città ...