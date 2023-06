Angela Bassett finalmente ha avuto il suo Oscar

(Di giovedì 29 giugno 2023)è tra le star che riceveranno l'onorario alla carriera nel corso dei Governors Award 2023, insieme a Mel Brooks e Carol Littleton. La star di Black Panther: Wakanda Forever,, sarà tra i professionisti di Hollywood che riceveranno l'onorario ai Governors Award 2023, insieme a Mel Brooks e Carol Littleton. L'annuncio è arrivato direttamente dall'Academy Motion Picture Arts and Sciences. Insieme ai premi onorari, l'Academy assegnerà anche un Jean Hersholt Humanitarian Award a Michelle Satter del Sundance Institute. Le quattro statuette saranno assegnate alla 14ma cerimonia annuale dedicata ai riconoscimenti onorari e umanitari il prossimo 18 novembre a Los Angeles.2023: Ramonda non ci sta. La reazione di ...

Il Board of Governors consegnerà a ottobre i premi Oscar onorari ad, Mel Brooks e alla direttrice del montaggio Carol Littleton. Governors ...sarà premiata con un Oscar alla carriera. Lo ha annunciato Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'ente che organizza la cerimonia degli Oscar. L'attrice di 'Black Panther: ...Durante l'annuale cerimonia dei Governors Awards , attesi al Fairmont Century Plaza di Los Angeles il 18 novembre 2023, l' Academy consegnerà l'Oscar onorario ae Mel Brooks . "Nella sua carriera pluridecennale,ha continuato a offrire performance trascendentali che hanno fissato nuovi standard nella recitazione", ha dichiarato ...

Angela Bassett riceverà Oscar alla carriera - Ultima Ora Agenzia ANSA

Angela Bassett è tra le star che riceveranno l'Oscar onorario alla carriera nel corso dei Governors Award 2023, insieme a Mel Brooks e Carol Littleton.La votazione venuta fuori dalla riunione della Board of Governors ha visto trionfare gli attori Angela Bassett e Mel Brooks, ma anche la direttrice del ...