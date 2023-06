Anche Superga subisce il fascino total pink di Barbie

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 giugno 2023) Non manca molto all’arrivo dial cinema. Nel frattempo,ha anticipato l’hype lanciando una capsule collection esclusiva in collaborazione con il film dedicato alla bambola Mattel. E naturalmente non rinuncia al rosa. Un mondo rigorosamente rosa è quello proposto in, film diretto da Greta Gerwig in arrivo questa estate al cinema e che già promette grandi soddisfazioni ai più nostalgici. Ma ancor prima del lancio al cinema,i brand fashion hanno voluto dare un contributo a quel look. L’ultimo è proprio, le cui sneakers solitamente diventano un must have della bella stagione (amatissimeda Emily Ratajkowski eLevante, testimonial del brand). Crediti: ...