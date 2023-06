(Di giovedì 29 giugno 2023) Negli ultimi anni, la consapevolezza sull’impatto ambientale del web design è cresciuta considerevolmente. Non è più sufficiente creareweb attraenti e funzionali; ora è importante considerarel’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2. Secondo il Global Carbon Project, se il web fosse una nazione, sarebbe al terzo posto per consumo di energia elettrica e al quarto per inquinamento, dopo Cina, USA e India. Pertanto, è necessario adottare strategie e pratiche che rendano il web più sostenibile e che riducano la sua carbon footprint. L’impatto del Web Design sull’ambiente Il web design, se non ottimizzato correttamente, può contribuire in modo significativo alle emissioni di CO2 e al consumo energetico. Secondo la Green Software Foundation, il web design potrebbe rappresentare circa il 20-30% del consumo totale di energia e ...

Anche i siti internet inquinano e non poco QuiFinanza

