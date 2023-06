Altro sfregio a Berlusconi | cancellato il murale

... può essere inteso come la volontà di offendere con unopermanente la vittima, e rischiare ... ubriachi, si fronteggiano l'uomo oggi condannato, di origini portoghesi, cinquantenne, e un...Articolo in aggiornamento È durato poco più di 24 ore il murale di via Volturno a Milano, in zona Isola, dedicato a Silvio Berlusconi . Non una strada a caso ma quella in cui il Cavaliere è cresciuto ...Ha bruciato una copia del davanti alla di Medborgarplatsen, la più importante di . Ha anche strappato alcune pagine e ha infilato una fetta di bacon nel libro: un, considerando il fatto che il maiale è un animale considerato impuro dai musulmani. A chiedere l'autorizzazione per l'organizzazione della manifestazione era stato, lo scorso febbraio, ...

Altro sfregio al murale del Cav: il Comune di Milano lo fa cancellare ilGiornale.it

Roma. Ancora una bravata da parte di un turista. Come si ricorderà, nei giorni scorsi un turista è finito al centro della cronaca in quanto ha pensato bene di incidere il proprio nome e quello della s ...È stato identificato il ragazzo che ha danneggiato il Colosseo con un’incisione per scrivere il suo nome e quello della fidanzata: si tratta ...