Il governatore toscano: 'Nessuna polemica, col generale si lavora bene. La ricostruzione può essere l'occasione per riavvicinare a noi queste ...Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato nominato commissario delegato per l' alluvione dello scorso maggio in, con un'ordinanza firmata dal Capo del dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio datata 5 giugno. Giani è quindi il commissario per gli 'eccezionali eventi metereologici che ...Il quinto premio piùnella storia del gioco è stato vinto da un fortunatissimo scommettitore ... Da segnalare due vincite da 25mila euro a Falcone (ME) e Modena, mentre a Barberino del, in ...

Alto Mugello, cento frane Giani subcommissario "Temo lo spopolamento Qui bisogna fare in fretta" LA NAZIONE

Il governatore toscano: "Nessuna polemica, col generale si lavora bene. La ricostruzione può essere l’occasione per riavvicinare a noi queste zone".Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli e il consigliere regionale FdI vicepresidente della Commissione Ambiente Alessandro Capecchi fanno sapere che ...