Altera Domus presenta “M’illumino d’immenso” | la personale di Franco Incatasciato

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’ ladiFratantonio il nuovo appuntamento che Alteraè lieta di ospitare in Galleria Palazzo Nicolaci: la mostra dal titolo “” sarà inaugurata sabato 1 luglio alle 20 e resterà allestita fino al 30 luglio, contribuendo così ad arricchire l’offerta artistica e culturale della città di Noto in questo primo scorcio di stagione estiva. Curata da Paoletta Ruffino, presidente di Altera, la mostra prende il titolo dai celeberrimi versi della lirica “Mattina” di Giuseppe Ungaretti, poeta e letterato da cui l’artistaFratantonio, pittore e creatore di installazioni, trae ispirazione, recuperando i modi di una corrente artistica diffusasi a partire dagli anni Sessanta, nel clima della cosiddetta arte verbo-visuale che ...

