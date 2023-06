Almanacco del 29-06-2023 ore 07 | 30

(Di giovedì 29 giugno 2023)del giorno ed è martedì 20 giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sango Bano sacerdote il nome è la forma italianizzata del Francese e Gwen si dice così nome di origine gaelica e dall’etimologia sconosciuta il proverbio ci dice Peccato confessato e mezzo perdonato sono una pioggia di Lionel Richie John Taylor Nicole Kidman Noi torniamo sulla terra e andiamo invece a fare tantissimi auguri a Giuseppe e Arianna buonissimo compleanno salutiamo Valentina Antonio Lorenzo Filiberto Alessandro buonissima giornata anche Massimo Buona giornata Viaggio nel tempo che ci porto in quel 20 giugno ma del 1214 l’università riceve il suo statuto è la più antica università del mondo anglosassone insieme a Cambridge tra le più prestigiose d’Europa 20 giugno 1837 appena diciottenne il sale sul trono britannico la regina Vittoria inizia l’epoca ...

Il 29 giugno è il 180º giornocalendario gregoriano. Mancano 185 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno: Santi Pietro e Paolo (Apostoli e Martiri) San Pietro è il protettore ...- attenzione per lo sport e le discipline artistiche, con la serata - evento di Lariosport , giovedì 6 luglio in cui verrà presentato 'Lariosportivo', l'illustratocalcio e dello ...Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 416 " Il praefectus urbi di Costantinopoli, Urso, organizza degli spettacoli nel teatro della città per ...

Almanacco di oggi mercoledì 28 giugno: Vittoria di Hannover fu incoronata regina del Regno Unito la Repubblica

A Viareggio un treno merci composto da 14 cisterne di Gpl deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri ...Con un tuffo indietro nel tempo, “il Cittadino” ha incontrato la signora Agostina Cornalba, classe 1940, ricordata da tutti in paese per i piatti che, per ventidue anni, ha cucinato nella mensa della ...