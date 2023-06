"Alleanze No a schemi preimpostati". La risposta no-sense della Schlein

(Di giovedì 29 giugno 2023) "Chiederemo alle altre opposizioni di lavorare insieme", dice la leader dem in tv. Ma la sua strategia delleè confusa: l'incompatibilità tra 5s e terzopolisti è destinata a far divampare le contraddizioni

Elly Schlein sulle alleanze: "No a schemi preimpostati, parliamo di tematiche" La7

"Chiederemo alle altre opposizioni di lavorare insieme", dice la leader dem in tv. Ma la sua strategia delle alleanze è confusa: l'incompatibilità tra 5s e terzopolisti è destinata a far divampare le ...“Porgo pubblicamente i miei migliori auguri alla nuova giunta Dipietro e a tutti gli amici che affronteranno questa nuova esperienza. È innegabile che il segnale politico per il mio partito, Fratelli ...