Alla ricerca dei selfie immaginifici del prodigio dell’arte argentina Leandro Erlich

(Di giovedì 29 giugno 2023) Drealtà al sogno, ovvero tradurre il sogno in termini reali sempre e comunque, anche a rischio di risultare caustici e impietosi. Questa sembra essere la vera chiave interpretativa delle belle e sempre (troppo?) fotogeniche opere di, enfant prodigecontemporanea. Dopo essersi laureato in filosofia, parte per il Texas dove concepisce due tra le sue opere più iconiche: Swimming Pool e Living Room. La Whitney Biennial del Duemila e poi la quarantanovesima edizione della Biennale di Venezia del 2021 lo consacrano tra i maggiori artisti argentini viventi. La suavisiva, più che artistica, è da sempre alimentata dal desiderio di coinvolgere – e studiare – il pubblico, a cui viene permesso di fruire e vivere intensamente le grandi instzioni in ...

... in buona sostanza, sbalestrato i caciaroni avversari del governo, eternamentedi qualsiasi pretesto per contestare una scelta, una decisione, una nomina. Stavolta è stato impossibile ...... dalla prima lanciabomba atomica. Innescano salti quantici nella storia e determinano alba e ...ha stanziato 15 mld di dollari tra il 2015 e il 2024 e l'agenzia per i progetti avanzati di......nel sistema idrico Stanziati oltre 5 milioni di euro a gestore per gli interventi die di ... Regionali in Friuli, Fedriga rielettopresidenza. Ballottaggio a Udine per il sindaco Ha ...

Gold Cup, quattro giocatori cubani scappano dal ritiro alla ricerca di migliori condizioni di vita TUTTO mercato WEB

Alla vigilia della chiusura della terza campagna di ricerca archeologica nell’area della necropoli a cremazione di Torre Guaceto, i rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali si sono immersi ...Secondo Ispra, il 94 per cento del territorio italiano è a rischio di dissesto idrogeologico, abbiamo bisogno di una visione di futuro che non sia negoziabile. Per questo chiediamo di pianificare all’ ...