(Di giovedì 29 giugno 2023) La calciatricee la lotta per abbattere i pregiudizi nel mondo del calcio femminile. L’ex portiere di Milan e Napoli, messa fuori rosa dalla Lucchese per la sua seconda gravidanza, si racconta senza riserve a Diletta Leotta nella puntata di giovedì 29 giugno del podcast “Dilettante”. La calciatrice(Instagram)“Moltissime squadre che fino a poco tempo fa avrebbero fatto carte false per avermi adesso trovano scuse con il mio procuratore per non aprire neanche una trattativa” racconta la 35enne. E, senza tanti giri di parole, spiega il motivo: “So per certo che su questa cosa influisce al 99% il fatto cheuna, per di più di due”. La calciatrice è diventataper la seconda volta ...

Alice Pignagnoli: "Sono mamma di due bimbi: perché non dovrei continuare a giocare a pallone"

