Alberto di Monaco fra note e mare ' Ambassador'  del premio Paganini

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tra gli eventi in onore del principe, cena di gala vip con asta organizzata del Consolato onorario a Genova

Tra gli eventi in onore del principe, cena di gala vip con asta organizzata del Consolato onorario a Genova... Andrea Guazzoni, Leonardo Pistocchi, Hasnae Rhanmia, Eleonora Tenga,Torterolo. Palazzo ... Mostra Fotografica '500Dolceacqua' di Julien Spiewak (h 10/13 - 14.30/17.30). Castello dei ...... le cui opere sono state fonte di ispirazione per tanti musicisti emozionali", ha detto il Principe, che per l'occasione si è presentato da solo, senza Charlene di. Nel corso della ...

Alberto di Monaco a Rocca Grimalda: 'Tornerò con la famiglia' Agenzia ANSA

Genova, 28 giugno 2023 – Appuntamenti fra Toscana e Liguria per il principe Alberto II di Monaco. Dopo la visita nei giorni scorsi a Pietrasanta (Lucca) per l’inaugurazione della mostra Fragilità del ...Manuela Arcuri ha ricevuto un riconoscimento alla carriera durante la serata di gala e spettacolo a Genova: il look e le foto con il Principe Alberto ...