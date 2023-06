Alberto Angela | Drag Queen o Firewall? La tv del 29 giugno

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 29 giungo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Noos – L’avventura della conoscenza”.con Noos, la nuova serie dedicata alla divulgazione scientifica, prende il posto storicamente occupato da “Superquark” ed è un programma completamente nuovo pur mantenendo i punti di forza del suo predecessore. Le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia. Ma con un occhio anche all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali. Il tutto sempre spiegato in maniera comprensibile dain studio con ospiti e servizi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Non sono una signora”. Volti conosciuti dal pubblico si rendono irriconoscibili e si calano nei panni di ...